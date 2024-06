Salernitana, lo stallo societario blocca tutto: inizio ritiro posticipato? Iervolino tende ancora la mano agli americani ma intanto il tempo scorre

Il tempo scorre, la Salernitana fatica a vedere la luce in fondo al tunnel che intanto risucchia tutto: certezze, aspettative, programmazione. Il ritornello che accompagna la società granata ormai da settimane è sempre lo stesso da fine maggio, dal pareggio con il Milan che chiuse l’avventura della Bersagliera in serie A in attesa di definire il futuro societario. Oltre trenta giorni dopo, la società granata è rimasta impantanata nelle sabbie mobili dell’incertezza legata alla volontà di Danilo Iervolino di continuare ancora ad investire nel mondo del calcio.

Uno stallo per il quale l’interesse degli americani di Brera Holdings non ha aiutato. Soprattutto per le tempistiche. Il fondo a stelle e strisce ha dimostrato interesse per il club, ha contatti continui con i dirigenti granata ma dell’offerta e soprattutto delle garanzie richieste da Iervolino, ad oggi, nemmeno l’ombra. Così la Salernitana resta ferma al palo, allungando di qualche giorno ancora la deadline per permettere agli americani di mettere tutto nero su bianco dopo settimane di speranze per l’ambiente granata e di patimenti per i tifosi.

Standby che è fotografia però anche del desiderio di Danilo Iervolino di chiudere la sua esperienza nel mondo del calcio. Nel cuore della prossima settimana, il numero uno granata incontrerà ancora l’ad Maurizio Milan che gli ribadirà la necessità di sciogliere il nodo e di garantire una continuità al progetto Salernitana, soprattutto viste le tempistiche (in caso di permanenza potrebbe subentrare la società Gabetti Sport). Il ritardo accumulato si fa sempre più consistente, con il club granata che non ha ancora confermato dove e quando si faranno le visite mediche di rito prima della partenza per il ritiro di Rivisondoli che potrebbe anche slittare di qualche giorno. Non è stato ancora stilato anche il calendario delle amichevoli. Sette giorni alla partenza ufficiale della stagione: la Salernitana è ancora in attesa di conoscere il suo presente e il suo futuro.