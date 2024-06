Clamoroso Salernitana, Sottil pronto a lasciare la panchina granata Troppe ombre sul futuro, domani prevista una call con la proprietà

L'impasse societaria della Salernitana rischia di avere clamorosi risvolti. Andrea Sottil potrebbe sbattere la porta dopo appena dieci giorni dal suo annuncio. L'allenatore piemontese non ha ricevuto le garanzie richieste e sarebbe pronto a farsi da parte, interrompendo prima del deposito del contratto il suo contratto (biennale) con il cavalluccio marino. Domani potrebbe esserci una call con il presidente Danilo Iervolino ma in questa fase le perplessità pare abbiano preso il sopravvento su Sottil. Del resto il progetto sportivo dei granata è ancora bloccato dalle vicende societarie, oggetto di continui rinvii e valutazioni da parte della proprietà. Dinamiche che stanno condizionando anche il mercato del ds Gianluca Petrachi che, pur avendo bloccato virtualmente più di una pedina, deve fare i conti con l'impasse sul fronte cessione. Fase di stallo che ha bloccato anche le operazioni in uscita e che, quindi, costringerebbe la Salernitana a partire per il ritiro (si valuta anche il posticipo) con diversi calciatori destinati a salutare Salerno. Un contesto che non convincerebbe Sottil, pronto a gettare la spugna. Le prossime ore risulteranno decisive.