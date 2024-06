Salernitana, saltata la trattativa con Brera Holdings Il club granata chiude le porte al fondo americano

Le riflessioni di Andrea Sottil, l’ambiente ora in subbuglio e la paura per una programmazione che tarda a partire hanno, probabilmente, spinto Danilo Iervolino a rompere gli indugi. La Salernitana non cambierà proprietario. Secondo quanto appreso da fonti interne al club, si sarebbe interrotta nel primo pomeriggio la trattativa con Brera Holdings. Danilo Iervolino e l’ad Milan, dopo aver atteso a lungo, non hanno considerato idonee le garanzie economiche ricevute dal fondo americano.

Da qui, la decisione di cancellare tutto e chiudere le porte alla realtà a stelle e strisce. Ora c’è da capire quale sarà il futuro del club che, per il momento, resterà nelle mani dell'imprenditore di Palma Campania ma con lo sguardo sempre vigile su possibili nuovi investitori. Basterà per ricucire lo strappo con Andrea Sottil. Ad una settimana dal ritiro, ora per la Salernitana il futuro è tutto da scrivere.