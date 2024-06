Salernitana, si va verso le dimissioni di Sottil Il tecnico di Venaria Reale pronto a fare un passo indietro. Petrachi pensa alle alternative

Il “no” agli americani allunga l’esperienza di Danilo Iervolino al timone della Salernitana. Il patron granata è pronto a dare il via al progetto per il prossimo campionato di serie B. Il comandamento sarà quella della sostenibilità economica, con il club granata impegnato da settimane nel cedere i prezzi migliori della propria rosa per metter su un tesoretto che sarà fondamentale sia per provare a ripianare le perdite che per dare linfa al ds Petrachi e costruire la rosa che verrà.

Un gruppo che verosimilmente, stando a quanto appreso dalla nostra redazione in queste ore, non avrà come allenatore Andrea Sottil. Il tecnico di Venaria Reale è pronto a fare un passo indietro. Sperava in un progetto altisonante, favorito anche dal possibile approdo del fondo Brera Holdings nei giorni che lo avevano portato alla firma sul legame biennale. La fumata nera e il mancato accordo su staff e programmazione della prossima stagione porterà l’ex Udinese a fare retromarcia.

Petrachi farà un nuovo tentativo nelle prossime ore. In caso di semaforo rosso, alla Salernitana il compito di immaginare chi potrà essere il nuovo condottiero. Alberto Aquilani, superato proprio nel testa a testa con Sottil nelle scorse settimane, non ha trovato l’accordo con il Catanzaro ed è il primo nome sul taccuino di Petrachi. E sullo sfondo c’è sempre l’ipotesi interna che riporta a Stefano Colantuono.