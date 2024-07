Salernitana, l’ultima tentazione per la panchina è Gaetano Fontana L'attuale allenatore del Latina si aggiunge alla lista di nomi sondati

Un nome a sorpresa. Nella lunga lista degli allenatori contattati dal ds Gianluca Petrachi per sostituire Andrea Sottil, ora la Salernitana pensa a Gaetano Fontana. L’ex allenatore della Nocerina, ora al Latina in serie C, è il nome nuovo che si è aggiunto nei pensieri del club granata.

Contatti in corso, con la Salernitana che ha sondato anche le piste che portano a Eugenio Corini, Cristiano Lucarelli e Fabio Caserta. Ora però la virata su Caserta. Resta da capire se il Latina libererà l’allenatore in caso di accordo. La notizia, infatti, pare abbia spiazzato la società pontina. "Fontana? E' sotto contratto con noi, so che è stato accostato alla Salernitana in queste ore, vediamo", la versione fornita dal club laziale.

Il nome a sorpresa, dunque, è quello di Gaetano Fontana. Una suggestione, seppur forte, che potrebbe rappresentare un autentico jolly da parte di Petrachi per il dopo Sottil.

Sabato Romeo

Filippo Notari