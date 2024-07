Salernitana, che sorpresa! Martusciello è ad un passo Novità per la panchina granata

Giovanni Martusciello è vicinissimo alla panchina della Salernitana. Lo storico vice di Maurizio Sarri ha sorpassato Fabio Caserta e Cristiano Lucarelli ed è il grande favorito per essere l’erede di Sottil. Incontro in sede nel tardo pomeriggio e ora a cena con il ds Petrachi. Classe 1971 di Ischia, lo storico vice-allenatore di Maurizio Sarri è pronto al grande salto.

Un nome a sorpresa dopo i tanti sondaggi fatti in giornata. Dopo aver salutato ufficialmente Sottil, il club si era fiondato su Gaetano Fontana. Le resistenze però del Latina hanno fatto saltare il banco. Da qui, la scelta di sondare le piste Caserta e Lucarelli prima dell’accelerata nel pomeriggio per Martusciello, ora in pole position per diventare il nuovo allenatore della Salernitana.