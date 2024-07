Salernitana, Iervolino: "Non sarò presidente, ho un messaggio per i tifosi" Il patron: "Troppe faziosità, ora serve ritrovare unione e compattezza"

Danilo Iervolino torna a parlare. In collegamento da Roma: “Ho sentito che devo metterci la faccia. Ho fatto dieci interviste su giornali, radio e tv nazionali. Nessun presidente nella serie B ha avuto una tale esposizione mediatica. Dall’altra parte mi sono sottratto a farlo nelle cose locali perché ritengo la faziosità e la strumentalizzazione su episodi mi porta a fare un passo indietro. Non devo per forza vivere sotto i riflettori e preferisco fare un passo indietro.Prima dell’inizio del campionato darò le dimissioni da presidente ed individuerò un nuovo presidente. Credo di aver dato il massimo e ora ci vorrà un nuovo massimo dirigente che sappia essere totalizzante.

Ds? Abbiamo ritardato la scelta del ds. Forse sì, ma abbiamo scelto Petrachi perché uomo di calcio che ha raggiunto risultato importante e che ama Salerno e ci tiene tanto. Con lui è scattata una chimica particolare e lo riteniamo la nostra migliore scelta.

Mister? Abbiamo scelto Martusciello. La questione con Sottil ha avuto incomprensioni. Poiché lui è una persona perbene e un grande professionista abbiamo preferito non partire. Già l’anno scorso siamo partiti male, quindi abbiamo preferito evitare rischi.

Brera Holdings? Per il bene della Salernitana se troverò un investitore con maggiore continuità e più bravo di me lo prenderò sempre in considerazione. Ora voglio dare continuità a questo progetto anche non essendo più proprietario unico di un club che è per sempre la mia squadra del cuore.

Tifosi? Mi dispiace molto, ci ho messo il cuore, ho dato tutto me stesso. La colpa è sempre del presidente ma non ho detto bugie o offeso nessuno, né fatto venire meno un impegno economico. Ho fatto il massimo al netto dei risultati sportivi. So che ci sarà sit-in contro di me e proverò a capire il perché dopo che abbiamo dato il massimo, avuto tutto nei tempi giusti. Abbiamo lavorato non in velocità ma cercando di sedimentare il giudizio e la scelta. E’ lecito contestare ma ora stringiamoci, ritorniamo insieme”.