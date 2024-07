Salernitana, incontro in Comune: "Confermato impegno per Arechi e Volpe" Il meeting fra l'ad Milan e il sindaco Napoli tra fiducia e garanzie

Un incontro a Palazzo di Città per sgombrare i dubbi e fare il punto della situazione. Con una nota stampa, il comune di Salerno ha fatto chiarezza sull'appuntamento di questo pomeriggio fra il Sindaco Vincenzo Napoli e l'ad della Salernitana Maurizio Milan: " Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli aveva convocato nei giorni scorsi l'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan per chiarimenti in merito alle vicende societarie - si legge nella nota -. L'amministrazione sta seguendo da mesi, con la dovuta attenzione e riservatezza, l'evoluzione della situazione.

Milan è stato oggi pomeriggio ricevuto a Palazzo di Città dal Sindaco unitamente al CapoStaff Enzo Luciano ed al Direttore Felice Marotta consulente del Sindaco per i rapporti con la Salernitana. Milan ha fornito all'amministrazione ampie rassicurazioni sulle intenzioni della proprietà di proseguire nei programmi societari e tecnici proclamati.

Il Sindaco ha ribadito l'urgenza che la società faccia rapida e totale chiarezza procedendo a gesti concreti di programmazione nel rispetto di un patrimonio della città e del grande sostegno ricevuto. Nel frattempo la Regione Campania conferma gli impegni assunti per la realizzazione del nuovo stadio Arechi e contestualmente del nuovo campo Volpe. Entro il mese di luglio é previsto il via alle gare per la realizzazione dei due impianti".