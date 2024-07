Coda non va più alla Salernitana, torna il murales a Cava de' Tirreni Rientrato il caso nella cittadina metelliana

Il pollice in su, il sorriso e una brutta storia messa immediatamente alle spalle. E’ stato ripristinato nelle scorse ore il murales dedicato a Massimo Coda nei pressi del campo Pregiato di Cava de’ Tirreni. L’opera, voluta per certificare la stima e l’affetto nei confronti di uno degli alfieri sportivi del comune metelliano, era stato cancellato con della vernice bianca nei giorni in cui sembrava vicinissimo il possibile trasferimento dell’attaccante del Genoa alla Salernitana.

Un episodio che aveva fatto il giro dei social, con tante testimonianze e reazioni di delusione anche tra i familiari del calciatori. Ieri però il caso si è chiuso, con il sorriso distensivo di Coda proprio dinanzi al suo ritratto. Segnale di un affare sfumato? Chissà.