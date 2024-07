Intravedi Salerno e poi perdi la panchina? Fontana rischia l’esonero a Latina Il club pontino ora ragiona sul futuro

“Ho chiamato Gaetano Fontana e poi mister Martusciello, a parte la parentesi Sottil. Fontana e Martusciello lavorano bene con i giovani. Gaetano si era reso disponibile ma aveva dato la parola al Latina per il rinnovo del contratto. Lo ringrazio per questo attestato di stima importante, credo sia un ottimo allenatore”. Nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Gianluca Petrachi ha fatto chiarezza sulle ore che hanno seguito la decisione di Andrea Sottil di fare un passo indietro senza più sposare la causa Salernitana.

Il primo nome è stato sempre Gaetano Fontana, obiettivo vicinissimo alla possibilità di poter diventare l’allenatore della Salernitana per la prossima stagione. Poi però il passo indietro e ora la crisi per il tecnico calabrese. Il Latina ha messo in dubbio la volontà di proseguire insieme il rapporto e ora pensa ad un esonero che avrebbe del clamoroso. Saranno decisive le prossime ore.