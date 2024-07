Tifosi in corteo: "Iervolino, la Salernitana siamo noi" Tra i cori: "Noi vogliamo un presidente che rispetti la città"

"Iervolino hai deluso la città. Tu giuravi eterno amore e ora scappi via di qua". Circa 400 tifosi in questo momento sono in strada nei pressi del Novotel per il corteo organizzato dai gruppi ultras della Salernitana. In questo momento, il gruppo si sta spostando verso lo stadio Arechi per manifestare tutto il suo dissenso contro una società che al momento non "garantisce chiarezza e rispetto". Nel mirino anche Danilo Iervolino. I tifosi presenti hanno intonato un coro inequivocabile contro il patron: "La Salernitana siamo noi". Poi si è continuato con un "Noi vogliamo un presidente che rispetta la città". Si è passati poi ad un attacco duro, diretto: "Iervolino piccolo uomo" e "Meritiamo di più".

Il corteo è arrivato nei pressi della sede accompagnato dai cori sempre più forti. Nei pressi degli uffici di via Allende il coro forte rivolto a Danilo Iervolino. Poi il rompete le righe.