Salernitana, si programma la stagione: tutte le date Da domenica il raduno in città, poi le visite mediche. Il 10 luglio la presentazione dei calendari

Dalle parole ai fatti. La Salernitana è pronta a ripartire. Dopo aver superato lo stallo legato alla trattativa non concretizzata con Brera Holdings, il nuovo corso tecnico della Bersagliera prende la rincorsa in vista di una stagione che si preannuncia caldissima. Non solo per il riscatto sportivo richiesto dopo la retrocessione amarissima in serie B ma soprattutto per provare a ricostruire un ambiente sfiduciato e ora lontano da squadra e società. La collocazione delle pedine di Gianluca Petrachi e di Giovanni Martusciello nei ruoli chiave di direttore sportivo e allenatore (per il secondo si lavora ancora per definire lo staff) sono il primo passo verso un’annata determinante per il presente e il futuro dei colori granata.

Come ribadito in conferenza stampa, da domenica è in programma il raduno dei calciatori che in queste ore riceveranno la convocazione per poter prendere parte al ritiro di Rivisondoli. Una chiamata alle armi che arriverà per tutti i tesserati, anche ascoltando le parole di Petrachi che aveva ribadito in conferenza stampa la volontà di non autorizzare nessuno a lavorare in città o lontano dal gruppo squadra. Tra lunedì e martedì le visite mediche di rito presso un centro diagnostico della città, riconfermato dopo l’accordo stipulato ieri tra le parti. Successivamente, si partirà per Rivisondoli con il club che ha programmato per mercoledì 10 il primo allenamento.

Lo stesso giorno, a partire dalle ore 19:00, la Lega Serie B renderà noto il calendario della stagione 2024-2025 che verrà svelato direttamente da La Spezia. Per la Salernitana, in attesa di definire il calendario delle amichevoli e anche del trofeo Iervolino, l’esordio ufficiale è programmato per weekend tra il 9 e l’11 agosto, con i granata che affronteranno all’Arechi lo Spezia nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Quattro i turni infrasettimanali: martedì 27 agosto 2024, martedì 29 ottobre 2024, giovedì 26 dicembre 2024, e giovedì 1° maggio 2025. Si torna, quindi a giocare sia in occasione di Santo Stefano ispirandosi al 'boxing day' inglese, ma anche in concomitanza con la Festa dei lavoratori. Quattro invece le soste per gli impegni delle nazionali: sabato 7 settembre 2024, sabato 12 ottobre 2024, sabato 16 novembre 2024 e sabato 22 marzo 2025.