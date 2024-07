Salernitana, Gos in corso per la campagna abbonamenti Settimana prossima il club punta a comunicare modalità e prezzi

E’ in corso in questi minuti il Gos in merito al via libera per la campagna abbonamenti. La Salernitana aspetta il via libera delle autorità competenti per poter presentare settimana prossima le promozioni create per i tifosi in vista di una stagione che si preannuncia infuocate alla luce anche del sit-in di ieri dei tifosi.

Un termometro che sarà significativo anche per tastare con mano l’aria che si respira intorno alla squadra. Il ds Petrachi e l’allenatore Martusciello hanno provato a dispensare messaggi distensivi, cercando di avvicinare nuovamente il pubblico all’Arechi in vista di una stagione che ripartirà dal campionato di serie B. Si va verso prezzi diametralmente opposti a quello dello scorso campionato, con possibile scontistiche legate anche ai precedenti possessori dei voucher.