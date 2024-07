Salernitana, campagna abbonamenti in bozze: possibile obbligo "Hippo Card" Il club ragiona sull'eliminazione dei titoli cartacei

Il Gos di questa mattina ha affrontato tutte le dinamiche legate alla questione sicurezza per le sfide interne della Salernitana. Clima cordiale, attenzione sul piano sicurezza, senza alcun riferimento alla prossima campagna abbonamenti. La Bersagliera ha accolto il semaforo verde e si appresta ad annunciare settimana prossima il via libera alla sottoscrizione dei voucher stagionale.

La grande novità è nell’aria. Il club spinge per titoli digitali, con l’obbligo per i supporters di caricare il proprio abbonamento sulla personale fidelity card. In soldoni, senza sottoscrizione della Hippo Card non sarà possibile acquistare il voucher stagionale. Un bivio già vissuto lo scorso anno dal club ma che è pronta a perseguire una direzione senza più contropiedi legati ad eventuali semafori verdi anche per l’emissione dei titoli cartacei. In tal senso, da lunedì il club ha ufficializzato la vendita delle Hippo Card al costo di cinque euro più spese di spedizione.

Riflessioni in corso, con la grande curiosità per i prezzi. Si va verso costi dimezzati rispetto ad un anno fa, con la Curva Sud Siberiano stimata sui 140 euro. Previste tariffe speciali per i vecchi abbonati.