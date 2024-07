Salernitana, De Luca: "Iervolino sa il calore della piazza, ora progetti chiari" Le parole del Governatore: "Vogliamo che si renda plausibile il ritorno in serie A"

Vincenzo De Luca è ritornato a parlare di Salernitana. Nel corso dell’incontro presso la Cava D’Agostino, il Governatore della Regione Campania ha spostato i riflettori sul club. “Ci auguriamo possa esserci qualcosa di importante, che la nostra squadra possa ritrovare un cammino positivo e ritrovare la serie A non sarà facile. Abbiamo affrontato la retrocessione con amarezza. Mi auguro che il club possa rivelare quali sono i progetti dei prossimi anni della squadra. Per questo motivo chiedo a tutti unità e solidarietà. Le scelte del direttore sportivo e dell’allenatore lasciano ben sperare. Iervolino sa bene che abbiamo una delle tifoserie più calorose d’Italia. Viviamo con passione questo rapporto. Vogliamo che si renda plausibile il ritorno in serie A. Aspettiamo di capire come si chiuderà la campagna acquisti ma anche l’assetto societario. Ci auguriamo un progetto rapido di ritorno nella massima serie”.

Il discorso si sposta poi sui restyling di Arechi e Volpe: “La nostra idea è quella di fare dell’Arechi uno stadio all’avanguardia che ospiterà le nazionali. Sarà bellissimo. Stiamo chiudendo le gare per i restyling. Si tratta di un investimento importante, credo che entro luglio partiremo con la gara che sarà di lavori e progettazione esecutiva. Abbiamo collegato Arechi e Volpe per offrire un’alternativa e non costringere il club ad allontanarsi. Noi abbiamo confermato il nostro impegno con uno sforzo economico importante, rendendo il Volpe un campo pronto a disputare anche sfida di serie A”.