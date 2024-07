Salernitana, iniziate le visite mediche: ci sono Bonazzoli e Dia Riparte la stagione del cavalluccio marino. Ma tanti saranno solo di passaggio

La Salernitana dà il via oggi alla nuova stagione 2024-2025. Questa mattina, presso il Centro Polidiagnostico Check-Up, sono iniziate le visite mediche per i calciatori granata. I primi a far capolino sono stati Giulio Maggiore, Matteo Lovato, Vincenzo Fiorillo e Federico Bonazzoli. Grande curiosità per l'attaccante, con la valigia in mano e pronto a dire addio. Destino che, in realtà, potrebbe riguardare un po' tutti i componenti della rosa della scorsa stagione che, come ribadito da Gianluca Petrachi, sono destinati ai saluti.

A seguire anche Chukwubuikem Ikwuemesi ha fatto capolino al Check-up.

Alle 9, poi, nel cuore del quartiere generale granata è arrivato Boulaye Dia. L'attaccante senegalese è giunto in taxi nella struttura salernitana. Un sorriso prima di sottoporsi ai test. Il suo futuro sarà lontano da Salerno, con Lazio e Bologna che duellano per la punta.

Le visite mediche continueranno in mattinata e nel primo pomeriggio per tutto il gruppo granata.