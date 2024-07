Salernitana, si accende il mercato per Dia: duello Lazio-Bologna Il possibile addio di Immobile riapre la pista biancoceleste, Italiano sogna la punta

La cessione più importante da capitalizzare per dare una prima sistematina ai conti. Il mercato si accende e tra i protagonisti spunta anche Boulaye Dia. La Salernitana ora aspetta, valuta ma soprattutto si sfrega le mani e spera di accendere un’asta per la stella senegalese, oggetto del desiderio nonostante la stagione a singhiozzo, conclusa con la rottura con il patron Iervolino dopo Udine.

In pole position c’è la Lazio. I biancocelesti lo avevano prenotato nelle scorse settimane, prima impostando l’affare a titolo definitivo sui 12 milioni di euro, poi strappando un via libera per il prestito con obbligo di riscatto con cifre più alte. L’arrivo di Noslin in biancoceleste ha rallentato l’accordo, con la possibile uscita a sorpresa di Immobile che ora sarebbe il “boost” fondamentale per riaprire la trattativa.

Dia strizza l’occhio alla Lazio ma incassa ancora l’ennesimo corteggiamento di Vincenzo Italiano. Dalla Fiorentina al Bologna, per l’allenatore ora sulla panchina dei rossoblu è sempre il senegalese il grande sogno per l’attacco, considerato sostituto ideale di Zirkzee, promesso sposo del Manchester United. La Salernitana aspetta un’offerta, ferma sulla valutazione di almeno 12 milioni di euro per dire addio alla sua stella.