UFFICIALE - Salernitana, chiuso l’ingaggio di Gentile Il terzino è già in viaggio per Rivisondoli

La Salernitana chiude il suo primo colpo di mercato in entrata. In arrivo dalla Fiorentina c'è Davide Gentile, terzino destro ufficializzato in prestito secco. Il comunicato del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’03 Davide Gentile". Il calciatore è già in viaggio per Rivisondoli.