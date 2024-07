FOTO. Salernitana, rinforzo sull'out mancino: dalla Francia arriva Njoh Il 22enne era svincolato, stamane visite mediche e poi il trasferimento a Rivisondoli

Raggiungerà già in giornata Rivisondoli il terzino sinistro Lilian Njoh, franco-camerunense che si appresta a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Nato a Tolosa, il 22enne era svincolato dopo l'esperienza con il Le Mans, club di terza serie francese. Questa mattina, dopo essere atterrato a Napoli, ha fatto tappa al Check-up per sottoporsi alle visite mediche, al termine delle quali si è recato in sede per la firma di un biennale. A curare l'operazione è stato il procuratore salernitano Gaetano Montalbano che, in passato, affiancò la Salernitana nell'acquisto del brasiliano Gustavo.

Dopo la firma il francese si metterà subito in viaggio per Rivisondoli dove inizierà a lavorare agli ordini di Giovanni Martusciello. Il ds Gianluca Petrachi, dunque, è partito dalle corsie esterne nel progetto di costruzione della Salernitana: dopo Davide Gentile, innesto per l'out di destra, la società granata ha chiuso un'altra operazione sulla corsia opposta dove è pronto a misurarsi Lilian Njoh.