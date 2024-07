LIVE - Calendari Serie B 24/25, la Salernitana conosce il suo cammino Tutte le sfide dei granata

19.05 - Iniziata la cerimonia.

18.59 - Si inizierà il 17 agosto, con regular season che si chiuderà il 9 maggio 2025. Quattro i turni infrasettimanali (martedì 27 agosto 2024, martedì 29 ottobre 2024, giovedì 26 dicembre 2024, e giovedì 1 maggio 2025), quattro le soste per gli impegni delle nazionali (sabato 7 settembre 2024, sabato 12 ottobre 2024, sabato 16 novembre 2024 e sabato 22 marzo 2025).

18.50 - Benvenuti alla diretta testuale della stesura dei calendari di serie B. La Salernitana conosce oggi il suo cammino in serie B. Location dell’evento, la centralissima Piazza Europa a La Spezia, in cui verranno svelate le 38 giornate della 93a edizione del “Campionato degli Italiani”. La serata, condotta da Barbara Cirillo e dallo spezzino Dario Vergassola, sarà arricchita da momenti di spettacolo e intrattenimento con la band dei Malvax, ma anche da ospiti del mondo calcistico come Antonio Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini, tre goleador che hanno segnato molto in B contribuendo allo spettacolo del campionato.