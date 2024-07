Salernitana, arriva il terzo colpo: ecco Tongya L'esterno ex Juventus pronto al ritorno in Italia

Prima la Juventus, poi il premio di miglior calciatore della Lega in Cipro. Ora la Salernitana. Sarà Franco Tongya il terzo acquisto della Salernitana targata Gianluca Petrachi. Il classe 2002, con genitori nativi del Camerun, è ad un passo dal club granata. Esterno d’attacco, per Tongya sarà un ritorno in Italia. In programma nelle prossime ore le visite mediche prima di far rotta verso Rivisondoli.

La Salernitana è pronto a strapparlo all’Odense, club danese in cui Tongya si era trasferito nel 2022 dopo la parentesi Marsiglia. Il calciatore venne inserito nell’affare con Akè tra francesi e Juventus e che fu oggetto anche di valutazione durante il filone d’inchiesta legate alle plusvalenze.

Dopo gli anni con il club transalpino prima l’esperienza in Danimarca, poi in Cipro con l’Aek Larnaca. Ora il possibile ritorno in Italia con il calciatore che non è mai uscito però dal mirino anche della nazionale. Tongya è stato prima convocato dal ct dell’Under 21 Carmine Nunziata per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Europei, mentre in estate ha partecipato al Torneo di Tolone.