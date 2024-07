Salernitana, domani la prima sgambatura: Martusciello testa i nuovi Njoh e Tongya pronti per spezzoni di gara. Possibile stop per Gentile

Aria di prepartita per la Salernitana. Domani alle ore 17:30 la squadra granata affronterà in amichevole il Delfino Pescara Curi con ingresso gratuito per i tifosi che raggiungeranno Rivisondoli. Prime prove di 4-2-3-1 per Giovanni Martusicello, pronto a tastare in partita gli esperimenti provati in allenamento con insistenza da una settimana. Il primo undici avrà tante novità ma soprattutto calciatori che rischiano di uscire dal progetto tecnico in attesa del mercato. Gli indiziati sono soprattutto Bronn, Lovato, Maggiore, Bonazzoli e Dia, provati dal tecnico granata. Possibile utilizzo dal primo minuto per il francese Njoh mentre spezzoni di gara sono previste per Tongya.

Non ci sarà invece il terzino Gentile, alle prese con fastidi muscolari, al pari di Bradaric, Ikwuemesi, Sambia, Lassana Coulibaly. Per loro si va verso un turno di riposo per evitare guai peggiori.