Salernitana, mattina di riposo. Si cercano avversari per ultimi test E per la seconda parte di ritiro spunta l'ipotesi Matera

Mattinata di riposo. La Salernitana tira il fiato dopo il 9-0 ai dilettanti del Delfino Curi Pescara a Rivisondoli. Dopo il primo test, Giovanni Martusciello ha concesso qualche ora di relax ai suoi calciatori per scaricare le tossine della partita rinviando l'appuntamento a questo pomeriggio. Da domani si riprenderà con le doppie sedute, con la Salernitana che preparerà la prossima amichevole con i greci del Volos in programma venerdì.

Intanto il club continua a lavorare per individuare il terzo avversario che chiuderà il ritiro di Rivisondoli (si fa largo l'ipotesi di un club di serie C). Si prova a definire anche l'eventualità di una seconda parte di ritiro in una nuova location. Nei giorni scorsi è stata proposta anche Matera, soluzione che la società tiene tra le possibilità. Il tempo stringe ma si proverà ad accontentare Martusciello.