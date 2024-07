Salernitana, cessione lampo: Pirola va in Grecia Il difensore saluta il club granata

Lorenzo Pirola saluta. La Salernitana si appresta a dire addio a Lorenzo Pirola. A sorpresa, il difensore scuola Inter è ad un passo dall’Olympiakos. Il calciatore è virtualmente ad un passo dal club biancorosso. Cifra stimata intorno ai 3 milioni di euro, inferiore rispetto alla clausola rescissoria di 5 milioni di euro. Ora però il rush finale e l’accelerata. Il calciatore non si è allenato e ora attende il via libera per lasciare l’Italia.