Salernitana, per il post-Pirola si va su Riccio Il difensore della proprietà della Juventus è in pole

Una cessione illustre, preziosa per mettere in cassa qualche milione di euro e liberare spazio per nuovi investimenti. La Salernitana si appresta a salutare Lorenzo Pirola. Il difensore, capitano dell’Under 21, è pronto a trasferirsi all’Olympiakos per 3,5 milioni di euro. Nelle prossime ore arriverà la definizione di un affare che ha sorpreso per la destinazione, soprattutto alla luce degli interessamenti di Como, Parma e Torino per il calciatore.

Il ds Gianluca Petrachi ha assecondato la volontà di cambiare aria del difensore e ora va a caccia del sostituto. Il nome in caldo è quello di Alessandro Pio Riccio, difensore classe 2002 di proprietà della Juventus e reduce dal prestito di Modena. La Salernitana lo ha prenotato e ora accelra. L’altro nome caldo è quello di Lorenzo Moretti, anche lui 22enne, e protagonista della cavalcata con la Triestina in serie C fermatasi ai quarti di finale per mano del Benevento.