Salernitana, i tifosi incontrano in ritiro Martusciello e Petrachi Rassicurazioni da tecnico e direttore sportivo sul lavoro che sarà portato avanti

Nel giorno del secondo test amichevole, a Rivisondoli hanno fatto capolino anche i primi gruppi di tifosi della Salernitana. Nonostante l'entusiasmo della scorsa stagione sia soltanto un lontano ricordo, i sostenitori dell'ippocampo hanno voluto raggiungere l'Abruzzo per tastare il polso della situazione e vedere da vicino il clima che si respira all'interno del gruppo granata. Ma la visita in ritiro è stata anche l'occasione per incontrare da vicino il ds Gianluca Petrachi e il tecnico Giovanni Martusciello. I rappresentanti di Centro di Coordinamento, Salerno Club 2010 e Club Mai Sola si sono intrattenuti con allenatore e direttore sportivo, manifestando le perplessità dell'ambiente ma ricevendo - al tempo stesso - rassicurazioni sul lavoro che sarà portato avanti nelle prossime settimane. Il tecnico ha assicurato che la squadra avrà un'identità di gioco ben precisa, mentre Petrachi ha garantito che sta lavorando per allestire una squadra attrezzata nel più breve tempo possibile. Parole che hanno trasmesso cauto ottimismo nella tifoseria che, tuttavia, attende risposte concrete da parte della società.

"Le risposte di Martusciello e Petrachi sono state confortanti, a riprova di un buon clima che si respira in questo spogliatoio “work in progress". Il mister - hanno commentato Riccardo Santoro e Massimo Falci - ci ha tranquillizzati, ribadendo come anche l’Italia non è stata costruita con un semplice schiocco di dita, aggiungendo che la sua Salernitana avrà una identità di gioco ben precisa. Come anche il ds Petrachi, che ha ribadito il suo essere al lavoro in modo costante per allestire una squadra attrezzata nel più breve tempo possibile. Ecco perché in questo momento esprimiamo il nostro cauto ottimismo per il futuro, rimarcando come il nostro sostegno alla casacca granata non verrà mai meno”.