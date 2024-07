Salernitana, ko in amichevole e nervi tesi: battibecco Lovato-tifosi Passi indietro per i granata nella seconda uscita del pre campionato

Sul campo, per idee e qualità di gioco, la Salernitana ha fatto più di un passo indietro nell’amichevole (la seconda del ritiro di Rivisondoli) persa 1-0 contro la formazione greca del Volos. Tanta confusione e nemmeno un tiro in porta per i granata che hanno sicuramente risentito dei carichi di lavoro effettuati in questi giorni e della seconda partita disputata a distanza di poco tempo. Ma, a prescindere dagli aspetti tecnici (si va avanti sulla strada del 4-2-3-1), a preoccupare sono le scorie della passata stagione, ancora presenti all’interno dello spogliatoio. Lassana Coulibaly, schierato nella ripresa, è stato sostituito dopo appena 10 minuti per scelta tecnica. Al triplice fischio, poi, Lovato è stato protagonista di un battibecco con alcuni tifosi presenti in Tribuna: il difensore, nel tentativo di difendere Simy dalle critiche ricevute, ha risposto ai sostenitori, provocando la reazione del pubblico. Sepe è Maggiore, dopo aver assistito alla scena, hanno riportato Lovato negli spogliatoi. Ma è evidente che il clima, dopo la retrocessione, sia tutt’altro che disteso nello spogliatoio della Salernitana. A Petrachi e Martusciello il compito di disinnescare tutte le situazioni potenzialmente controproducenti.

SALERNITANA 1° TEMPO (4-2-3-1): Sepe; Guccione, Lovato, Bronn, Njoh; M. Coulibaly, Maggiore; Valencia, Kastanos, Tongya, Dia. All. Giovanni Martusciello

SALERNITANA 2° TEMPO (4-2-3-1): Fiorillo; Guccione (27’ st Iervolino), Lovato, Maggiore, Njoh (27’ st Ferrari); Legowski, L. Coulibaly (12’ st Di Vico), Sfait, Bonazzoli, Tongya (27’ st Jimenez); Simy

Indisponibili: Ikwuemesi, Gentile, Bradaric, Sambia

MARCATORI: 18’ pt Garcia