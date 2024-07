UFFICIALE. Salernitana, Pirola passa all’Olympiacos: "Sarò sempre uno di voi" Il difensore: "Non è la fine che speravamo, mi auguro che questa squadra torni presto dove merita"

Lorenzo Pirola saluta la Salernitana dopo due stagioni. Il capitano dell'Under 21 azzurra ripartirà dalla Grecia, con l'obiettivo di continuare il suo percorso di crescita e restare nell'orbita della Nazionale. "La Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Olympiacos per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ‘02 Lorenzo Pirola - la nota diffusa dalla Salernitana -. La società ringrazia Pirola per la professionalità e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Il difensore nelle due stagioni con l'ippocampo sul petto ha collezionato 56 presenze, mettendo a segno 3 reti. Sui social il suo saluto alla città e ai tifosi: "Cara Salerno, sono stati due anni importanti e diversi uno dall'altro. Insieme abbiamo gioito e sofferto ma sempre cercando di dare il massimo per questa maglia e questa città. Non è stata la fine che speravamo ma mi auguro che questa squadra torni presto dove merita. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che ne fanno parte: magazzinieri, fisioterapisti e tutti i collaboratori del club che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Un grazie speciale a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto in questi due anni nei momenti belli e sopratutto in quelli più difficili. Sarò sempre uno di voi, forza Salernitana", il saluto di Pirola.