Salernitana, incontro Milan-Petrachi per il mercato Serve accelerare: occhi su Merola ed Edera per l'attacco

Un incontro faccia a faccia nel cuore di Salerno. Dopo Rivisondoli, gli stati generali della Salernitana si sono rivisti ieri in città per il fare il punto della situazione. Troppe le difficoltà incontrate in queste prime settimane, nel nome della sostenibilità economica che al momento è un ostacolo non indifferente. Tutto legato alle cessioni che, salvo Pirola, Jimenez Castillo e Motoc, faticano ad accendersi.

Ieri ci hanno ragionato Maurizio Milan e Gianluca Petrachi, in ordine braccio amministrativo e sportivo di un club in rifondazione. Serve denaro fresco da investire per sbloccare i primi rinforzi. Nelle ultime ore, oltre ai difensori Riccio e Moretti, la Salernitana ha acceso i riflettori anche sui calciatori offensivi: il Verona offre Kallon come contropartita per l'addio di Kastanos, con i granata che ora pensano a Merola del Pescara. Petrachi aveva messo gli occhi su Cherubini ma il Modena ha anticipato la concorrenza. Fari anche su Edera, ora svincolato: Petrachi lo conosce dai tempi del Torino e ci fa un pensierino.