Salernitana, rinforzo in attacco: dal Vicenza è in arrivo Dalmonte Quarta operazione di mercato chiusa dal direttore sportivo Petrachi

La Salernitana si appresta a chiudere la quarta operazione di mercato di questa sessione estiva. Dal Vicenza è in arrivo l'esterno destro Nicola Dalmonte, classe '97 che è reduce dall'esperienza in prestito alla Spal (23 presenze, 5 gol e 3 assist). In serie B ha già giocato con le maglie di Trapani e Vicenza. Due stagioni fa, a Vicenza, ha avuto il suo miglior rendimento: nel girone A della terza serie ha segnato 8 reti e servito 7 assist in 7 partite.

Stamane Dalmonte non è partito con il Vicenza per il ritiro sull'Altopiano di Piné. Un chiaro indizio dell'ormai, imminente, passaggio alla Salernitana. Già domani il calciatore dovrebbe raggiungere Rivisondoli per iniziare a lavorare agli ordini di Giovanni Martusciello.