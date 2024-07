Salernitana, Ikwuemesi piace in Belgio: vicina la cessione Il calciatore si trasferirà a titolo definitivo

Per un attaccante che è in arrivo, ce n'è un altro che sta per salutare Salerno. In attesa di ufficializzare l'ingaggio di Nicola Dalmonte, esterno destro che arriverà dal Vicenza, la società granata sta lavorando anche alle operazioni in uscita. In queste ore, infatti, la Salernitana è vicina alla cessione di Ikwuemesi: il nigeriano piace al Leuven, società che milita nel massimo campionato belga. Nelle casse della Salernitana sarà versato 1 milione e 800mila euro ed una percentuale del 10% sulla futura rivendita. L'operazione è ben intavolata e già nelle prossime ore il calciatore potrebbe lasciare il ritiro dei granata.