Salernitana, Bonucci: "Martusciello carico, granata meritano la serie A" Le parole dell'ex Nazionale: "Questa è una piazza importante"

Leonardo Bonucci è uno degli ospiti di Giffoni Sport, format alla prima edizione ed inserito nella cornice del Giffoni Film Festival. L’ex difensore della Nazionale ha parlato anche di Giovanni Martusciello, allenatore alle sue dipendenze durante l’esperienza Juventus, con l’allora vice di Maurizio Sarri: “Ci siamo sentiti 3-4 giorni fa con Giovanni, era molto carico, conscio delle problematiche che esistono quando scendi della serie A per calciatori fuori budget o fuori progetto, ma è carico e pronto a questa avventura. E’ voglioso di riportare la Salernitana in serie A, i tifosi e la società si meritano questo palcoscenico, così come la città. Quando ho giocato qua ho sempre sentito grande passione da fuori, e per chi scende in campo all’Arechi si avverte sempre una grandissima spinta da parte del pubblico”.