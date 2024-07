Salernitana, si va verso la seconda parte di ritiro in Basilicata Il club ha sciolto le riserve

Altri due giorni a Rivisondoli, poi sarà addio all'Abruzzo. La Salernitana continua a lavorare nel comune abruzzese, con Giovanni Martusciello che lavora soda per dare un'impronta chiara ad una squadra però alle prese con una profonda rivoluzione tecnica.

Mercoledì sarà tempo di chiudere la valigia e partire per una seconda parte di ritiro che non sarà però a Salerno. La Salernitana sarà protagonista in Basilicata, con Matera che ha preso il vantaggio sulle altre mete. Poi si andrà all'Arechi per la sfida del 4 agosto.