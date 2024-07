Salernitana, Dalmonte in gruppo. Si ferma Tongya Problemi per il calciatore scuola Juventus

Il sorriso di Nicola Dalmonte illumina la mattinata di Rivisondoli per la Salernitana. Il calciatore, appena arrivato dal Vicenza, ha lavorato in gruppo e si è messo subito a disposizione di Giovanni Martusciello nella prima seduta odierna. Buone notizie anche da Gentile, ristabilitosi dai problemi muscolari accusati nei primi giorni di ritiro.

Al sorriso per i rientri è arrivata la doccia gelata per lo stop di Franco Tongya. Il calciatore scuola Juventus si è fermato nel bel mezzo di uno scatto a causa di un problema all’inguine. L’impressione è che l’infortunio non sia di poco conto, con il calciatore che è stato soccorso dai medici ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.