Salernitana, idea Maita per la mediana. E Fusco jr è vicino a tornare Il mediano del Bari piace: spunta un possibile scambio

Un nome nuovo per la mediana. Mattia Maita potrebbe lasciare il Bari e ora pensa alla Salernitana. Il club granata ha mosso indirettamente i primi passi, sondando con l’entourage del calciatore la disponibilità ad un trasferimento in Campania. Maita è passato da capitano ad essere calciatore sul mercato per i galletti, con la Bersagliera che strizza l’occhio e apre ad un possibile scambio con Mamadou Coulibaly.

Intanto, nel valzer delle punte che porterà la Bersagliera praticamente a rifondare il suo reparto offensivo, il ds Gianluca Petrachi ha riallacciato i rapporti con Gerardo Fusco. L’attaccante era stato lasciato libero nelle scorse settimane a sorpresa soprattutto tra gli addetti ai lavori. Ora però il ritorno di fiamma, con il figlio di capitan Luca pronto a proseguire la sua avventura.