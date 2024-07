Salernitana, Tutino resta il sogno per l’attacco Il bomber napoletano è il grande obiettivo

Un nome altisonante per provare a colmare le perplessità della piazza e regalarsi gol in quantità. L’attacco della Salernitana è al momento un rebus. Bonazzoli ha la valigia sul letto al pari di Simy (per il primo si aspetta il valzer delle punte in A, per il secondo ritornano le sirene turche), Mikael è ancora in Brasile alla ricerca di una soluzione. La pepita d’oro resta Boulaye Dia per il quale però Lazio e Girona non hanno ancora affondato il colpo.

Il ds Petrachi lavora ai fianchi, aspetta di incassare un gruzzoletto importante per poi riversare parte del ricavato per l’acquisto di un nome top. La Salernitana ha un sogno che riporta a Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano è il grande sogno, con il Cosenza che ha abbassato le pretese dopo i 4 milioni di euro richiesti ad inizio mercato. Su Tutino però c’è anche la Sampdoria, alle prese con la querelle sul blocco delle operazioni in entrata.