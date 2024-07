Salernitana, l'Empoli insiste per Lassana Coulibaly I toscani pronti ad accelerare

Una possibilità concreta. Lassana Coulibaly e la Salernitana, una storia ai titoli di coda. Il centrocampista maliano è il prossimo calciatore in uscita. Il ds Petrachi è pronto a stringere per il suo addio nelle prossime ore. Il mediano è sempre più idea concreta per l'Empoli che ora insiste e nelle prossime ore presenterà un'offerta ufficiale al club granata. La Salernitana aspetta, consapevole di dover rinunciare ad uno dei suoi pilastri, reduce da una stagione altalenante e da un ritiro tutt'altro che rose e fiori.

Sarebbe un nuovo addio dopo quello ormai nell'aria con Kastanos. Il cipriota andrà al Verona per 1,2 milioni di euro e il prestito di Kallon. Tra martedì e mercoledì le visite mediche.