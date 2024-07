Salernitana, i tentennamenti di Iervolino: Gabetti Sport resta sull’uscio Il patron campano continua a sondare possibili acquirenti per il club

Poche settimane ancora prima di una virata già programmata e non più rimandabile. Danilo Iervolino è pronto a far fede a quanto annunciato nella conferenza stampa di presentazione della prossima stagione e a fare un passo indietro. L’imprenditore di Palma Campania lascerà la posizione di presidente, seppur le sorti del club granata restino ancorate alla sua disponibilità d’investimento e alla sua volontà di dare continuità al programma sportiva.

La casella di numero uno dell’organigramma del club resterà vuota dunque, con la società che sta ragionando sulle varie ipotesi su chi potrà ricoprire un ruolo così prestigioso. La speranza è di poter trovare un nuovo acquirente dopo la rottura con Brera Holdings per chiudere definitivamente, seppur alle giuste condizioni, la parentesi sportiva dell’imprenditore campano. Eppure, i prossimi giorni potrebbero essere significativi per l’ingresso di Gabetti Sport. La società di servizi comporrebbe un management provvisorio provando a ripetere l’esperienza vincente con la Juve Stabia. Un ingresso però che il club granata smentisce seppur i contatti siano frequenti, così come le sensazioni di dover fare i conti con una ristrutturazione.