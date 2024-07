Salernitana, nuovo colpo per la mediana: vicino Amatucci Il centrocampista classe 2004 è ad un passo

La Salernitana prova a piazzare un acquisto per la mediana. Accelerata nelle scorse ore per Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004. La Salernitana avrebbe strappato il sì della Fiorentina al prestito per il calciatore di Arezzo, pronto a ripartire dalla serie B.

Come riporta Alfredo Pedullà, il ds Petrachi conta di chiudere l’affare nelle prossime ore. Reduce dall’esperienza alla Ternana, con 18 presenze e 2 assist, campione d'Europa con la Nazionale Under 19, Amatucci dunque sarebbe il primo innesto per la mediana.