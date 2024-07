UFFICIALE - Salernitana, saluta Kastanos e arriva Kallon Si concretizza lo scambio: ma ci sono novità sulla formula

La Salernitana dice addio a Grigoris Kastanos. Il centrocampista cipriota passa all'Hellas Verona. L'affare, in piedi ormai da settimane, si è concretizzato in questi minuti. Il Verona accoglie il cipriota in prestito con diritto di riscatto e che sarà obbligo in caso di determinate condizioni. La Salernitana abbraccia Kallon, esterno d'attacco della Sierra Leone da oggi ufficialmente un nuovo calciatore granata.

I comunicati ufficiali: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos.La Società ringrazia Kastanos per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’01 Yayah Kallon".