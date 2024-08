Salernitana, skybox e settori ospiti: quante novità per il nuovo Arechi! Progetto da 86 milioni di euro in 540 giorni: la Regione Campania accelera

86 milioni di euro da trasformare in realtà in appena 540 giorni. La Regione Campania ora ha fretta di regalarsi un Arechi nuovo di zecca. L'Arus, l'Agenzia regionale per lo sport, ha fatto scattare la gara d'appalto più attesa a Salerno, quella per il restyling dello stadio Arechi e per la "riconversione" del Volpe. Si tratta di un primo passo ma molto importante per far sì che il progetto possa finalmente e lentamente prender forma. Ora la palla passa nelle mani degli operatori economici, con tempo fino al prossimo 1 ottobre per partecipare al bando e assicurarsi la realizzazione dei lavori.

Diverse novità. Tra i rendering mostrati nei scorsi mesi e il nuovo bando spiccano però diverse novità apportate al progetto Arechi. A partire dall’omologazione di 31500 spettatori, confermando il sistema fotovoltaico che costringerà però a lavorare con grande attenzione nel primo anello dello stadio. Ci sarà la copertura di tutti i settori, con occhi puntati sulla tribuna: lì sono previsti skybox (12 da 8 persone e 3 da 16 persone) che, di fatto, saranno costruiti dove attualmente sono site le vetrate della tribuna vip. Resterà in Curva Nord invece il settore ospiti da 1576 posti: niente trasferimento ai Distinti, con misure di sicurezza che permetteranno di confermare l’attuale posizionamento dello spicchio di stadio riservato alle fazioni avversarie.