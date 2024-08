Restyling Arechi e Volpe, sindaco Napoli: "Impianti moderni per la città" Il plauso del primo cittadino: "Scelte sinonimo di attenzione per lo sport e territorio"

La pubblicazione dei bandi per il restyling dell'Arechi e del Volpe da parte della Regione Campania sono la notizia che permette di strappare un sorriso in un'estate caldissima sotto il fronte sportivo.

Dopo i timori per il destino della Salernitana, ora la presa di posizione forte del Presidente Vincenzo De Luca permette di dispensare ottimismo.

Ad applaudire il lavoro del Governatore anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. In una nota stampa, il primo cittadino si è complimentato con De Luca, "parlando di un'ottima notizia per Salerno. Grazie alla determinazione ed attenzione allo sport ed a tutti i territori del Presidente De Luca la nostra città sarà dotata d'impianti moderni, accoglienti e funzionali per lo sport, lo spettacolo e l'intrattenimento. Il Comune di Salerno sosterrà ogni fase della gara e dell'esecuzione nell'ambito delle sue prerogative amministrative ed operative".