Campagna abbonamenti Salernitana, scatta la vendita libera Da oggi semaforo verde per tutti. Presente la promo "Porta un amico"

Sono 3000 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi della Salernitana per la prossima stagione. Questo è il dato emerso ieri alla chiusura della prima fase di vendita riservata ai possessori del vecchio carnet. Numeri bassissimi nonostante l’accelerazione dei giorni scorsi. Da questa mattina invece è partita la vendita libera. Presente l’opzione “Porta un amico” che permetterà ai possessori dell’abbonamento dello scorso anno di poter consentire ad un altro tifoso di poter acquistare il carnet a cifre agevolate.

200 euro il costo per un posto in Curva Sud senza agevolazione. 345 euro invece per i Distinti. Per la Tribuna Azzurra invece 430 euro, mentre per la Verde e per la Rossa si parla di 540 e 730 euro. Si ricorda che i possessori degli abbonamenti potranno cedere ad un tifoso con Hippo Card o Member Card fino ad un massimo di 5 gare.