Salernitana, tegola Dalmonte: un mese di stop per l'esterno granata Il calciatore si era infortunato nell'amichevole di Bari

La sfortuna non concede tregua alla Salernitana che, in questo avvio di stagione, deve fare i conti con gli infortuni di due dei nuovi acquisti. Dopo Franco Tongya (che dovrà star fermo ai box per circa un mese), anche Nicola Dalmonte ha dovuto alzare bandiera bianca. L'ex Vicenza, che si era fermato nel corso del test amichevole disputato a Bari, si è sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolare. Anche lui dovrà star fermo almeno un mese. La Salernitana, dunque, arriverà all'esordio stagionale senza due esterni offensivi, aspetto che potrebbe rendere necessaria una variante tattica per mister Giovanni Martusciello o, comunque, nuovi innesti nel reparto offensivo del cavalluccio marino. Di seguito la nota diffusa dalla Salernitana:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che le indagini diagnostiche effettuate dal calciatore Nicola Dalmonte presso il Centro Polidiagnostico Check Up hanno evidenziato una lesione di basso grado della giunzione miotendinea del muscolo ileopsoas della coscia sinistra. L’atleta ne avrà per almeno quattro settimane ed ha già iniziato il protocollo riabilitativo".