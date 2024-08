Salernitana, pausa fino a mercoledì. Attesi in città Velthuis e Ghiglione Martusciello fa ricaricare le pile ai suoi e aspetta di abbracciare i due nuovi acquisti

Due giorni di riposo. La Salernitana si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo Mary Rosy per scaricare le tossine dell’allenamento congiunto con il Picerno, vinto 1-0 grazie al gol di Valencia. Per il gruppo granata lavoro di scarico, con lo staff medico che ha verificato le condizioni di Sepe, Maggiore, Coulibaly M., Simy e Bronn, out ieri per precauzione, oltre a Dalmonte, Tongya e Sambia che proseguono il loro recupero dai rispettivi infortuni.

Dopo la seduta di allenamento, Martusciello ha deciso di concedere ai suoi calciatori 48 ore di relax per staccare la spina e ricaricare le pile. Appuntamento con la ripresa degli allenamenti per mercoledì alle ore 18:30, per la prima seduta di avvicinamento al debutto di Coppa Italia con lo Spezia. Lo staff tecnico spera di avere alle sue dipendenze anche Velthuis e Ghiglione. I due calciatori sono attesi in città nella giornata di domani per visite mediche e firma sui rispettivi contratti. L’olandese arriverà in prestito con diritto di riscatto e obbligo da 400mila euro dallo Sparta Rotterdam. L’esterno è ad un passo dal trasferimento a titolo definitivo come contropartita nell’affare Bonazzoli-Cremonese.