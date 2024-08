Salernitana, per la mediana testa a testa col Frosinone per Darboe Il club giallorosso cede il gambiano in prestito, i granata tentano il sorpasso

Un nome nuovo per un centrocampo completamente da rifare. Mentre la Salernitana aspetta offerte per dire addio a Lassana Coulibaly e Maggiore, nelle ultime ore il ds Petrachi sta opzionando i profili ai quali affidare le chiavi del gioco granata. Dopo l'arrivo di Amatucci, e incassata la volontà di provare a non dividersi da Legowski, nelle ultime ore la Salernitana ha intensificato il pressing per Ebrima Darboe, 23enne gambiano in uscita dalla Roma.

Promessa del settore giovanile giallorosso, frenato nell’estate 2022 dal grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro che ne ha compromesso la stagione 2022-2023, il mediano africano è ora obiettivo concreto per i granata, reduce da un semestre positivo alla Sampdoria. La Salernitana si è inserita nella trattativa tra i capitolini e il Frosinone e ora tenta il sorpasso. Resta sempre in auge la pista Maita, in uscita dal Bari e sondato dal ds Petrachi.