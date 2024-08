Salernitana, parte la stagione del settore giovanile: la rosa di Primavera e U17 Francesco Pistolesi sarà il coordinatore

Comincia la stagione di Primavera e Under 17 dell’U.S. Salernitana 1919. Con il coordinamento del direttore sportivo Francesco Pistolesi e agli ordini degli allenatori Luca Fusco ed Ernesto De Santis, le due formazioni iniziano oggi pomeriggio i rispettivi percorsi di allenamenti precampionato al campo Volpe.

La Primavera giocherà la prima partita ufficiale il 21 agosto in casa contro il Modena nel primo turno preliminare della Coppa Italia di categoria. L’esordio sarà casalingo anche in campionato (14 settembre, l’avversario sarà il Crotone). Il cammino dell’Under 17 partirà invece in trasferta: appuntamento l’1 settembre sul campo del Cosenza.

Di seguito i calciatori convocati e gli staff tecnici:

SALERNITANA PRIMAVERA: ROSA E STAFF TECNICO

PORTIERI: Corriere Francesco, Marino Cristian, Pagano Emilio, Palazzo Mario;

DIFENSORI: Boccanelli Giovanni, Borrazzo Federico, Capogreco Nicholas, Farina Alfredo, Ferrari Tommaso, Ferri Mattia, Guccione Niccolò, Nunziata Francesco, Spalletta Emanuele, Susini Antonio, Verza Donatello, Vuillermoz Joshua;

CENTROCAMPISTI: Ambrosio Alfonso, Buttaroni Cristiano, Cafaro Bruno, Di Lelio Giovanni, Di Vico Rocco, Di Vincenzo Edoardo, Izderic Luka, Migliore Lorenzo, Paganetti Giacomo;

ATTACCANTI: Boncori Luca, Cantoni Simone, Chietti Pio Francesco, Cosentino Aldo, Fusco Gerardo, Gonnella Francesco Pio, Lombardi Lorenzo;

Allenatore: Fusco Luca.

Allenatore in seconda: Ferrara Cristian.

Team manager: Nastri Domenico, Vigliotti Gianmaria.

Preparatore atletico: Fucci Armando, Bonavoglia Vito.

Preparatore portieri: Ronca Gianluca.

Match analist: Aquino Michele.

Magazziniere: Garofalo Pasquale, Proietti Giuseppe.

Responsabile Sanitario: De Chiara Vincenzo.

Medico sociale: Petrosino Simona.

Fisioterapista: Ciccarino Andrea.

SALERNITANA UNDER 17: ROSA e STAFF TECNICO

PORTIERI: Forlenza Carlo, Guacci Marco Carmine, Verdoliva Michele;

DIFENSORI: Barzagli Gabriele, Bronzini Luca, De Amicis Pietro Christian, Grande Alessandro, Iliev Mario Veselinov, Milone Gabriele, Petrucci Francesco, Russo Mattia, Siani Vincenzo, Tagliolini Ludovico, Tommasiello Francesco;

CENTROCAMPISTI: Abbriano William Anthony, Belfiore Edoardo, Civitan Massimo, Impemba Ettore, Mancini Samuele, Mazzoleni Riccardo, Menduto Walter, Petraglia Christian, Vari Filippo;

ATTACCANTI: Accoroni Nicolas, Barba Luigi Gabriel, Leotta Mario, Marciano Nicolò, Saviano Gianpaolo, Sciarretta Sebastiano;

Allenatore: De Santis Ernesto.

Allenatore in seconda: Calabrese Giuseppe.

Team manager: Forte Mario, Giorgio Renato.

Preparatore atletico: Serra Enrico.

Preparatore portieri: Esposito Guglielmo.

Match analist: Arcieri Marco.

Medico sociale: Petrosino Simona.

Fisioterapista: Triggiano Carmine.