Salernitana, spunta il Lecce per Lassana Coulibaly I pugliesi bussano alla porta del ds Petrachi

Una possibile soluzione per sbloccare il mercato della Salernitana. Lassana Coulibaly è uno dei calciatori in uscita. Nei giorni scorsi, Empoli, Cagliari e Udinese avevano chiesto informazioni per il maliano, con il club granata fermo sulla richiesta di 3 milioni di euro. Ad affacciarsi anche il Palermo dell'ex De Sanctis, pronto ad accontentare la Salernitana ma imbattendosi nella volontà del calciatore di restare in serie A.

Nelle ultime ore però la possibile svolta. Come riporta Sky, il Lecce avrebbe bussato alla porta del ds Gianluca Petrachi per provare a sbarazzarsi della concorrenza. Ore calde, la Salernitana potrebbe salutare Lassana Coulibaly e chiudere un'altra operazione in uscita, proseguendo la rivoluzione chiesta dalla proprietà per garantire sostenibilità economica al progetto Salernitana.