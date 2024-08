Salernitana-Spezia, ecco la designazione arbitrale Prima ufficiale con i granata per il fischietto di Enna

Sarà Daniele Rutella della sezione di Enna ad arbitrare Salernitana-Spezia, gara valida per la Coppa Italia in programma all'Arechi lunedì 12 agosto alle ore 20,45. Nessun precedente fra Rutella e la Salernitana in carriera.

Per il debutto ufficiale della Bersagliera in stagione il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Cortese e Eugenio Scarpa. Quarto uomo il pugliese Leone. Al Var ci sarà Gariglio, Paganesi il suo assistente.