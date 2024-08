UFFICIALE - Salernitana, saluta Lovato: passa al Sassuolo I neroverdi in possesso di opzione di acquisto

Matteo Lovato saluta la Salernitana. Il club granata ha ufficialmente ceduto il difensore ex Under 21 azzurro. Lovato passa al Sassuolo e sarà avversario della Bersagliera nel prossimo campionato di serie B. Il club neroverde potrà riscattare il cartellino del calciatore al termine della prossima stagione, con la formula dell'affare che si trasformerebbe in obbligo sui 4 milioni di euro in caso di promozione in serei A degli emiliani.

La nota ufficiale del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Sassuolo Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni del difensore classe ’00 Matteo Lovato.